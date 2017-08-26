Гаджи Гаджиев: "Надеюсь, у нас команда состоит из мужиков"

Главный тренер "Амкара" Гаджи Гаджиев считает, что неудачный старт сезона может стать мотиватором для его команды. Перед матчем 8-го тура премьер-лиги с "Арсеналом" у пермяков всего два очка в активе.

– Это дополнительная мотивация для тех, у кого есть характер. А если его нет – наоборот, уныние, – заявил в эфире телеканала "Наш футбол" Гаджиев. – Но мы с этими игроками многое прошли. Надеюсь, что у нас команда в большинстве своем состоит из мужиков. Хоть она и изменилась в сравнение с прошлыми годами. Думаю, да, это мотивация.

Футбол "Арсенала"? Игра в атаку или в оборону – это зависит от исполнителей. Более классные игроки чаще имеют возможность атаковать, а если игроки низкого класса, то им приходится волей-неволей обороняться. "Арсенал" укрепился хорошо, качественно. Это и позволяет "Арсеналу" увереннее атаковать.

Оптимизм могла вызвать и игра с "Краснодаром", где мы выглядели более содержательно, чем с "Зенитом". Но и с ним сыграли достойно. Но спорт требует побед. Красота красотой, уровень игры – одно дело, а победы – другое. Божович вот говорит своим игрокам, что нужна удача. Без нее в футболе никуда. Будем надеяться, что удача будет у нас и у туляков.

Трансляция матча "Арсенал" – "Амкар"