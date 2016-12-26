Гаджи Гаджиев: "На первом сборе "Амкара" будет целая группа игроков на просмотре"

Главный тренер "Амкара" Гаджи Гаджиев рассказал, что игроки, вышедшие из отпуска с избыточным весом, могут быть оштрафованы. Он отметил, что клуб будет искать вратаря и центрального защитника.

– Соперники по сборам определены. На сборах сделаем акцент на все – силу, выносливость, развитие индивидуальных и командных качеств, – сказал Гаджиев. – Вначале уделим внимание нагрузке и восстановлению физических качеств. Но объемы будут большими. С ребятами договорился, что они должны выйти из отпуска с весом, не превышающим определенной нормы, чтобы они были готовы к тестированию. Готов ли оштрафовать провинившихся? Я это делаю редко, лишь в том случае, когда есть перегиб. Здесь же будет то же самое.

– Ожидаете на первом сборе новичков?

– Да. Будет целая группа игроков, которую необходимо просмотреть и выбрать. Ушел вратарь, центральный защитник близок к уходу. Этот процесс постоянный. Клуб занимается трансферами, а задача тренеров – оценить тех, кто приехал на сбор. (Сергей АСТАХОВ)