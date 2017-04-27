Гаджи Гаджиев: "Мы писали письмо о том, что календарь составлен плохо. Нам не ответили"

Главный тренер "Амкара" Гаджи Гаджиев отметил, что его команда в матче 25-го тура премьер-лиги с "Краснодаром" (0:2) сыграла не так, как он ждал. По его словам, пермякам не хватало динамики.

– Первое – мы не смогли сыграть так, как надо играть против "Краснодара". Слишком много пространства и времени у них было на работу с мячом. Но они и нам давали пространство и позволяли играть, – цитирует официальный сайт "Амкара" Гаджиева. – После потери они вступали в борьбу , и если из этой борьбы мы выходили, то возникали ситуации, где можно было забивать. В первом тайме были такие моменты. Второе – из критических замечаний в свой адрес – после того, как нам забили гол, мы стали пропускать контратаки и допускать ошибки. Второй гол пропустили, когда все побежали отыгрываться, пропустили контратаку и пятились до самых ворот. Могли пропустить и третий – разорвалась команда. Одна часть там, другая – там... Это нехарактерно для "Амкара". Но, возможно, это казалось с нашим физическим и эмоциональным состоянием. На состояние футболисты не жаловались, но динамики нам не хватило, особенно в обороне.

– В двух матчах "Амкар" пропустил пять мячей. Чувствуется отсутствие Огуде?

– Я скажу, что чувствуется отсутствие не только Огуде. Не в меньшей мере чувствуется отсутствия Джикии. Хомич сыграл нормально – ему нужна игровая практика, и он становится лучше. В первых играх он действовал не очень уверенно, а сегодня уже сыграл лучше. Осенью мы по полмяча пропускали за игру, а сегодня больше пропускаем. В обороне действуем хуже, чем тогда. Надо добавлять, качества есть у того же Секу, который играет в позиции Джикии. У него скорость, борьбу ведет хорошо, но тактически Джикия сильнее.

– Какие задачи будут теперь у "Амкара"? Понятно, что вы вряд ли могли рассчитывать на путевку в еврокубки, но сегодня это стало реальностью...

– Мы задачи обсуждали перед началом сезона. Мы потеряли группу игроков тогда, и я говорил, что для команды важно сохранить место в РФПЛ. Но внутри команды мы, конечно, говорили о том, что надо подняться выше, чем мы были в прошлом сезоне. А сегодня задача – играть каждую игру, стараться расти и добавлять, проходить через поражения, улучшать мастерство и коллективные взаимодействия. Акцентировать внимание на борьбу за еврокубки в нашей ситуации неправильно. Нам надо стараться развиваться и добавлять. В этом плане у меня замечаний к игрокам нет. Они всегда выкладываются – и в тренировках и в играх. Если нам удастся сохранить состав, если клуб сможет подобрать еще пару игроков, то мы сможем ставить более высокие задачи. Если нет – тогда опять будем говорить о том, что нам надо бороться за места в десятке. А конечно хотелось бы бороться за что-то большее, но надо смотреть на вещи реально. Неправильно поставленная задача может выбить игроков из колеи.

– Через два дня у "Амкара" – игра в Ростове. Что будет сейчас самым важным?

– Важно восстановиться. Мы писали письмо о том, что календарь составлен плохо. Есть время, где эти игры можно уложить по-другому. Но нам на письмо не ответили. А ведь не все команды играют через два дня на третий. После тяжелых игр восстановление у разных игроков проходит по-разному. Кто-то успевает, а кто-то нет. Вот через три дня на четвертый с восстановлением проблем нет. Это – вещи доказанные, об этом говорят все тренеры по физподготовке. За счёт других качеств можно выйти на достойный уровень, если выше мастерство и мышление, но много физиологических показателей, критериев утомления, которые делают эту ситуацию неправильной. Если бы мы играли с "Ростовом" первого мая, я бы твердо сказал, что они восстановятся. А сейчас – не уверен.