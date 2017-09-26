Гаджи Гаджиев: "Мне не нравятся косички Бодула"

Главный тренер "Амкара" Гаджи Гаджиев после победы над "СКА-Хабаровск" (3:0) в матче 11-го тура чемпионата России отметил, что с распущенными волосами нападающему Дарко Бодулу лучше. 71-летнему специалисту не нравятся косички форварда.

- Бодул будет штатным исполнителем штрафных? И еще - после гола он распустил волосы, это заранее так было задумано?

- Это у него надо спросить, - приводит официальный сайт "Амкара" слова Гаджиева. - Вот по мне косички хуже. А штрафные - да, он один из лучших исполнителей у нас. И его выход, и выход Рязанцева и Гащенкова усилил наш игру, надо было в контратаках бежать метров по 60-70 - это требует больших физических затрат.