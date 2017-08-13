Гаджи Гаджиев: "Мне гарантировали новичков, но в итоге ничего"

Главный тренер "Амкара" Гаджи Гаджиев после ничьей c "Краснодаром" (1:1) в матче 6-го тура чемпионата России заявил, что его команда испытывает трудности с составом и финансами, передает из Краснодара корреспондент "СЭ" Екатерина ПОТАПОВА. Он также добавил, что "Амкар" заслужил подобный результат во встрече.



– Я считаю, мы провели хороший матч, сыграли лучший матч со старта сезона. Мы очень неудачно готовились к сезону, разные проблемы, – сказал Гаджиев. – Радует, что в последних встречах стали играть содержательнее. Мы заслужили ничью в силу того, что моментов создали достаточно. Несмотря на то, что "Краснодар" имел огромное территориальное преимущество.



– Непростая турнирная ситуация как сказывается?



– Вы знаете, была такая ситуация в "Волге". У нас было после 10 туров 4 очка. До перерыва еще 8 игр было, и мы из них только одну проиграли. И там подобрался такой коллектив с хорошей психикой. Месяцев 5 зарплату не платили, а ребята были хорошие. В критической ситуации они пару раз перед игрой на выезде музыку включали, танцевали, в итоге из двух встреч взяли 6 очков. Вот сейчас у нас такая же ситуация в "Амкаре". Салугин, Каряка тогда играли, нашли этот "концерт" в Ютубе. Конечно, надо уметь переживать это. Перешагнуть непросто каждому из ребят, и хорошо, что забили, сыграли вничью. Для нас это так. У нас следующий матч тоже сложный, с "Зенитом". Надо набирать очки. Ситуация непростая.



– Во всех ваших командах не хватает грамотного исполнителя. Увидим ли мы его при нашей жизни когда-нибудь у вас?



– Я думаю, уже нет (Улыбается). Уже поезд ушел. Мне уже столько лет, что ничего приличного не дадут. Но я всегда говорю, что мне меньше лет, чем вы думаете. Прилетел как-то в Шереметьево. Ехал с таксистом домой. Разговорились, у него дед брал Берлин, медалей много. Спросил, какую музыку слушать будете – я ответил, что любую. Он сказал, что вы устали, может быть, возраст. Я ответил, что моложе тебя, спросил какого он года – 1974-го. Говорю ему, что я 75-го. Он удивился, спросил про детей. Но понятно, я пошутил, что помоложе. Мы с ним до дома почти 1,5-2 часа ехали, пели песню "Вставай, страна огромная!". Вот такая история о возрасте. Если серьезно, таких вариантов не будет. Спокойно отношусь к этому. Мне нравится моя работа. Конечно, мы, собственно, договаривались долго с клубом, просил, чтобы укрепили команду. Мне гарантировали это, но в конечном итоге нам закрыли трансферное окно из-за долгов.

Трансляция матча "Краснодар" – "Амкар"