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Гаджи Гаджиев: "Матч с ЦСКА получился нервозный, соперник давно не выигрывал"

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Сегодня. Москва. ЦСКА - "Амкар" - 2:2. Зоран ТОШИЧ забил впервые с 31 октября 2015 года, но это не помогло его команде победить.ЦСКА сыграл вничью с "Амкаром"

Главный тренер "Амкара" Гаджи Гаджиев после игры 13-го тура чемпионата России против ЦСКА (2:2) отметил, что команда справилась с поставленными перед ней задачами. Специалист не стал комментировать погодные условия в Москве.

– Погоду нет смысла комментировать , – сказал Гаджиев. – Но поле выдержало, давало играть в футбол, несмотря на снег. А что касается непосредственно встречи... Матч нервозный получился, армейцы давно не выигрывали – важные очки для них. Концовка стала эмоциональной, но эмоциями нужно управлять. В целом, с задачами мы справились. (Иван ОРЕХОВ)

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