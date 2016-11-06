Гаджи Гаджиев: "Матч с ЦСКА получился нервозный, соперник давно не выигрывал"

Главный тренер "Амкара" Гаджи Гаджиев после игры 13-го тура чемпионата России против ЦСКА (2:2) отметил, что команда справилась с поставленными перед ней задачами. Специалист не стал комментировать погодные условия в Москве.

– Погоду нет смысла комментировать , – сказал Гаджиев. – Но поле выдержало, давало играть в футбол, несмотря на снег. А что касается непосредственно встречи... Матч нервозный получился, армейцы давно не выигрывали – важные очки для них. Концовка стала эмоциональной, но эмоциями нужно управлять. В целом, с задачами мы справились. (Иван ОРЕХОВ)