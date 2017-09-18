Гаджи Гаджиев: "Локомотив" создавал моменты только после "стандартов"

Главный тренер "Амкара" Гаджи Гаджиев после матча 10-го тура чемпионата России с "Локомотивом" (1:0) остался доволен игрой в обороне. По словам наставника, подопечным удавалось перекрывать зоны.

– Думаю, комментарий простой: игра протекала так, как и примерно можно было представить, – отметил Гаджиев. – Каждая команда играет в ту силу, в которую ей позволяет соперник. Мы сыграли в ту силу, в которую нам позволял "Локомотив", а он позволял мало. Железнодорожники имели территориальное преимущество, но в футболе важно создавать моменты и проникать в зоны. А нам удавалось эти зоны перекрывать. У "Локо" были кое-какие моменты, но в основном после "стандартов". А так – нет.

Конечно, на ход повлиял быстрый гол, удачно забитый нами.

– Игровой спад "Амкара" преодолен?

– Причин что у побед, что у неудач бывает несколько. Если мы возьмем Месси в команду, то можно сказать, что у нас один фактор преображения. А так, первая причина спада, это отбор кандидатов. За последние годы мы потеряли 26 футболистов. Замены в клубах с низким уровнем финансирования найти тяжело. Где-то удается, где-то нет. Системно делать это тяжело. Второе: ряд наших футболистов не прошел всю подготовку. Третий фактор: в опорной зоне мы потеряли почти всех основных исполнителей.

Мы знали, что у нас будет такой трудный старт. Понимали это, в том числе и руководство. И догадывались, что дальше возникнет непростой отрезок. Спасти нас может только работа на тренировках и профессиональное отношение тренеров и игроков.

– Почему Рязанцев начал выходить на замену?

– Рязанцев функционально готов неплохо. Это очень самокритичный игрок, он понимает, что он может играть лучше и слишком придирчив к себе. В некоторых случаях надо выходить на поле и быть наглее. Ему это нужно как раз. А так он очень позитивный человек, толковый, рассудительный. Думаю, что свои лучшие игры еще сыграет. (Михаил ГОНЧАРОВ)