Гаджи Гаджиев: "Локомотив" был близок к победе, но "Амкар" проявил характер"

Главный тренер "Амкара" Гаджи Гаджиев после ничьей в матче 24-го тура чемпионата России против "Локомотива" (3:3) отметил бойцовский характер своей команды. Он добавил, что соперник был ближе к победе. "Амкар" в четвертый раз подряд сыграл вничью.

– Не удалось закончить ничейную серию, – сказал Гаджиев во флеш-интервью после матча. – "Локомотив" был близок к победе, но ребята молодцы, не бросили играть.

"СЭ" вел трансляцию матча "Локомотив" - "Амкар"