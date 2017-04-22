Гаджи Гаджиев: "Локомотив" был близок к победе, но "Амкар" проявил характер"

Главный тренер "Амкара" Гаджи Гаджиев после ничьей в матче 24-го тура чемпионата России против "Локомотива" (3:3) отметил бойцовский характер своей команды. Он добавил, что соперник был ближе к победе. "Амкар" в четвертый раз подряд сыграл вничью.
– Не удалось закончить ничейную серию, – сказал Гаджиев во флеш-интервью после матча. – "Локомотив" был близок к победе, но ребята молодцы, не бросили играть.
vavl
если тренер приравнивает судейские ошибки в свою пользу к характеру команды, то грош цена такому тренеру. Впрочем, Амкар может гордиться, сегодня его прировняли к Зениту.
18:58
Йавар
Характер? Вы уверены, Гаджи Гаджиев?
18:55
Platinum1991
Это не Амкар проявил характер, а судья ГРУБО ошибся в пользу Амкара. Характер, как раз проявили игроки Локомотива, а судья сломал всю игру Локомотиву! Так судить и чудить НЕЛЬЗЯ! 3-й гол Локомотиву забили из 100% -го ОФСАЙДА! Пенальти в ворота Локомотива НЕ БЫЛО!!! Его придумал судья и ГРУБО ОШИБСЯ! Локомотив потерял очки после ГРУБЫХ судейских ошибок! Вот вам судейство Будогосского и руководство им судейским корпусом - ни одного тура БЕЗ СКАНДАЛОВ! Единственный ВЫХОД - это вводить видео ПОВТОРЫ!!! А кто против введения видео повторов, того из судейства гнать ВОН!!!! Только видео повторы смогут объективно рассудить игру, кто на что наиграл. И чем быстрее, тем лучше! Введение видео повторов в футболе лишит КОРМУШКИ судей и они перестанут получать КОРРУПЦИОННУЮ прибавку к тому, что они уже получают за свою работу! Вот этого они БОЯТСЯ больше всего и поэтому выступают против! ЧЕСТНЫЙ судья не боится видео повторов. Видео повторов боятся только КОРРУПЦИОНЕРЫ и те, кто за счёт ЦЕНЫ коррупционного ВОПРОСА подмазывают судьям, чтобы обеспечить нужный результат! Единственный ВЫХОД - это СРОЧНО вводить видео ПОВТОРЫ!!!
18:54