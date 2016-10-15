Гаджи Гаджиев: "Локо" в непростой ситуации и сыграл так, как я предполагал"

Главный тренер "Амкара" Гаджи Гаджиев назвал закономерной ничью в матче 10-го тура премьер-лиги против "Локомотива" (0:0). По его словам, встреча сложилась непросто, но команды не создали ни одного опасного момента.

- Думаю, что игра была ничейной, - сказал Гаджиев в эфире канала "Наш футбол". - Команды не могли создать опасных моментов у ворот друг друга. Во втором тайме стали побыстрее, поагрессивнее.

- Предполагали, что матч сложится так - много борьбы, мало моментов?

- Да, предполагал, что матч будет трудный. У "Локомотива" свои сложности, не только игровые. Они находятся в непростой ситуации. Они сыграли так, как мы думали, и мы сыграли так, как думали они.