Гаджи Гаджиев: "Крылья" пока не реализуют полностью свои возможности"

Главный тренер "Амкара" Гаджи Гаджиев в преддверии матча 22-го тура чемпионата России с "Крыльями Советов" отметил, что со спортивной точки зрения эта встреча для него не будет особенной. Напомним, Гаджиев работал в самарском клубе с 2003 по 2006 год, а также в сезоне-2012/13.

– На мой взгляд, тут надо разделять спортивную и человеческую, жизненную составляющую этого матча, – цитирует Гаджиева volga.news. – Со спортивной точки зрения матч с "Крыльями" – один из многих для меня и для моей нынешней команды – пермского "Амкара". За победу в нем так же, как и в любом другом, дают три очка. За ничью – одно, за поражение – ноль. С этой точки зрения субботняя игра на "Металлурге" ничем не будет отличаться от поединка с любой другой командой в чемпионате.

А вот с жизненной, человеческой точки зрения игра в Самаре, конечно, особенная. В этом городе у меня осталось много друзей, и мне всегда приятно возвращаться на берега Волги.

– Как бы вы охарактеризовали нынешнее состояние "Крыльев Советов"?

– Для меня это команда, которая пока не реализует полностью свои возможности. Я не говорю сейчас про атакующий потенциал – это лишь один из компонентов. Я имею в виду в целом командный потенциал "Крыльев". И считаю, что ключевое слово – "пока". А почему не реализует? Я не хочу вдаваться в подробности, особенно перед матчем "Крыльев" с "Амкаром".