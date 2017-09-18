Гаджи Гаджиев: "Конечно, гол помог"

Главный тренер "Амкара" Гаджи Гаджиев после матча 10-го тура чемпионата России с "Локомотивом" (1:0) остался доволен игрой в обороне.

– Конечно, гол помог, учитывая, что они даются нам тяжело. Тем более в такой игре, когда соперник нас переигрывал, – отметил Гаджиев в эфире телеканала "Наш футбол". – Было очень тяжело. Думаю, сказалось и то, что мы меняли грунт. Мы можем играть немного быстрее. Сейчас же "Локомотив" постоянно нас опережал. Делал много отборов на нашей половине. Но в целом мы в обороне сыграли надежно, учитывая силу соперника.

Отошли ли мы от плана после гола? Так кажется. Очень важно ведь то, против кого ты играешь. Каждая команда играть настолько, насколько ей позволяет соперник. Нам тяжело было отбирать мяч. Соперник хорошо его передавал. За счет этого соперник имел ощутимое преимущество. Однако мы не пускали его на те позиции, с которых забиваются голы. При стандартах возникали ситуации, но их избежать никто не может.

Форбс не готов. Мы надеялись, что сыграет минут 60. Пока не готов. Он попросил замену из-за спазма в икроножных мышцах.