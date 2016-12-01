22:53 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Гаджи Гаджиев: "Карасев допустил серию грубых и преднамеренных ошибок"

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Главный тренер "Амкара" Гаджи Гаджиев после поражения в матче 16-го тура чемпионата России от "Анжи" (1:3) критично отозвался о судействе встречи. Наставник назвал некоторые решения арбитра Сергея Карасева "преднамеренными ошибками".

– Первое – надо поздравить "Анжи" с победой, она была нужна им после трех поражений подряд, – приводит официальный сайт "Амкара" слова Гаджиева. – Мы сыграли один из худших матчей. Слишком легко давалась игра, просто забили гол, имели серию выходов, из которых можно было извлечь большее. Огорчен судейством Карасева, мне кажется, он допустил серию грубых и преднамеренных ошибок. Он хорошо судил на Европе, а тут напортачил.

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 16-й тур
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КОММЕНТАРИИ (2)
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foreverCSKAforever

Как сказал Будогосский, у судей есть жены и дети и их нужно кормить, так что возмущение Гаджи Муслимовича неприемлимо.

23:19

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