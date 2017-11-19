Гаджи Гаджиев: "Идову будет играть как россиянин"

Главный тренер "Амкара" Гаджи Гаджиев в преддверии матча 17-го тура чемпионата России против "Ростова" отметил, что у его команды слишком много травмированных игроков. Специалист также рассказал о том, что Брайн Идову, дебютировавший за сборную Нигерии в товарищеском матче против Аргентины (4:2), считается россиянином в премьер-лиге.

- Сбалансировать состав можно, но сложно, - сказал Гаджиев во флеш-интервью. -Мы рады, что Занев и Камолов вернулись. Они много пропустили, это будет фактически первый матч для них. С одной стороны, мы надеемся, что у них все получится. С другой стороны, мы опасаемся, ведь много пропустили. В целом у нас слишком много потерь. Поэтому в заявке будет не 23 игрока, а намного меньше.

Считается ли Идову иностранцем? Мы наводили справки по этому вопросу. В РФС сказали, что он россиянин.