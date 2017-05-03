Гаджи Гаджиев: "Хочется большего для "Амкара", чем борьба за выживание"

Главный тренер "Амкара" Гаджи Гаджиев в интервью "СЭ" отметил, что еще не дал своего ответа на предложение клуба о продлении сотрудничества. По словам наставника, сейчас он полностью сосредоточен на работе с командой.

– "Амкар" предложил вам новый контракт. Когда планируете дать ответ?

– Исполнительный директор Денис Маслов на словах озвучил содержание контракта, но я еще не читал документ. У нас очень важные матчи в чемпионате, сосредоточен на работе. Хотелось бы, чтобы у клуба и команды были более серьезные притязания – не просто думать о выживании или борьбе за десятые места, а оказывать конкуренцию ведущим клубам России. Для этого необходимо ориентироваться не только на тех игроков, кого "Амкар" готовит сам. Частично вопрос комплектования состава должен закрываться за счет приобретения футболистов, готовых усилить команду здесь и сейчас.

Очень важно, что есть взаимопонимание между тренерами и руководством клуба. Президент "Амкара" Геннадий Шилов и генеральный директор Игорь Резвухин уделяют много внимания команде. В "Амкаре" сложился хороший, добротный и здоровый коллектив с правильным, с моей точки зрения, пониманием, что такое команда. За счет этого мы и держимся. Как и в любом клубе, у нас тоже существуют проблемы, но с ними справляются руководство Пермского края и "Амкара". (Сергей АСТАХОВ)

Полное интервью Гаджи Гаджиева