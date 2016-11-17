Гаджи Гаджиев: "Говорить, что при Каррере "Спартак" играет по-новому, неправильно"

Главный тренер "Амкара" Гаджи Гаджиев подчеркнул в интервью "СЭ" в преддверии матча 14-го тура премьер-лиги со "Спартаком", что при Массимо Каррере красно-белые не стали играть по-новому. Встреча состоится 20 ноября в Москве.

– Многие восхищаются тем, как красно-белые этой осенью преобразились. В чем секрет Массимо Карреры?

– "Спартак" стал организованнее. Но выстроить игру, подготовить команду умеют сегодня более-менее все во всем мире. Вот поехала наша сборная в Катар, и почему-то у нас решили, что там под зонтиками в футбол играют. Нет! Там играют в современный футбол. И мы для них никакие не учителя. Так что смена тренера не может сегодня изменить футбол команды. "Спартак" при Каррере стал действовать четче, каждый выполняет свои функции максимально ответственно – это видно. Но говорить, что команда играет по-новому, неправильно.

– То есть итальянец просто подтянул дисциплину, что-то подправил и этого оказалось достаточно для лидерства?

– А все строится как раз на деталях. При Аленичеве "Спартак" что, дурака валял? Не тренировался? Команда была хорошо готова. Иначе за неделю ничего бы Каррера не поправил. Это невозможно. Базовая готовность была нормальная. Он только внес коррективы. И, конечно, команда сплотилась, виден волевой настрой. Психология играет важную роль. Когда внутри единство, общий тонус высокий – это серьезный козырь. (Филипп ПАПЕНКОВ)

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