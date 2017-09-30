Гаджи Гаджиев: "Гол "Амкара" не вытекал из логики игры"

Главный тренер "Амкара" Гаджи Гаджиев после победы над "Рубином" (1:0) в матче 12-го тура чемпионата России отметил, что его команда справилась с давлением со стороны соперника. Он также добавил, что гол не вытекал из логики игры.

– В первом тайме мы играли лучше, но забили во втором, когда "Рубин" нагнетал давление. Запомнился момент, когда Жемалетдинов проскочил в штрафную, а в остальном мы справились, – сказал Гаджиев. – "Рубину" не повезло, гол не вытекал из логики, но в футболе часто так бывает. (Артур ЕНИКЕЕВ)

Трансляция матча "Рубин" - "Амкар"