Гаджи Гаджиев: "Футболистам "Амкара" нужно попадать по мячу"

Главный тренер "Амкара" Гаджи Гаджиев подчеркнул, что матч 14-го тура чемпионата России со "Спартаком" (0:0) проходил по ожидаемому сценарию. Специалист не разочарован результатом встречи.

– Комментарий короткий – игра проходила примерно так, как и предполагалось изначально, – сказал Гаджиев. – "Спартак" владел заметным преимуществом, контролировал мяч, но не смог забить в первом тайме. Да и моментов, по-моему, у него особых не было. А мы упустили в концовке шансы, могли отличиться сами.

– Вы скорее расстроены или рады результату? И что скажете по поводу пенальти?

– С кромки поля эпизод я не видел. А во флеш-интервью я понял, что ситуацию уже просматривали и посчитали, что был 11-метровый. Если говорить об итоге 0:0 со "Спартаком", я не могу быть расстроенным, правильно? Тем более, после тех 5:1 с "Севильей". Мы тоже ту победу праздновали, ведь это успех российской команды, российского футбола.

Так что ничья с более классным соперником – нормальный исход. Но если смотреть на более мелкие детали, то я расстроен. Надо попадать по мячу нашим футболистам в таких шансах, как в концовке. Конечно, огорчаешься, когда они мажут в таких ситуациях. Если бы Селихов выручил, это одно, было бы приятнее на душе. А так... (Михаил ГОНЧАРОВ)