13:32 | Футбол — РФПЛ

Гаджи Гаджиев: "Евсеев и Каряка готовы к самостоятельной работе"

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Бывший главный тренер "Амкар" Гаджи Гаджиев не смог назвать событие, которое повлияло на его решение об отставке. Специалист подчеркнул, что ему было интересно трудиться в клубе с крайне ограниченным бюджетом, а его помощники Вадим Евсеев и Андрей Каряка готовы к самостоятельной работе.

– Решение не было спонтанным, – приводит сайт "Амкара" слова Гаджиева. – На него повлияли многие причины – какие-то из них более существенно, а что-то стало уже последней каплей. Но это – не самое важное, о чем имеет смысл говорить сейчас. Главное – то, какая работа была проделана за эти три года в "Амкаре" и та жизнь, которая была прожита мной в Перми. Она была содержательной, интересной.

В 2015-м году нам удалось выбраться из очень трудной ситуации, когда вероятность сохранения прописки в премьер-лиге была ничтожно мала, и когда на финише турнира "Амкар" обыграл практически всех лидеров чемпионата. За три года работы в "Амкаре" была подготовлена целая группа футболистов, способных играть на уровне премьер-лиги. Футболисты "Амкара" играли в главной команде России и в национальных сборных других стран, все они прибавляли в мастерстве. Это важная часть нашей работы, о которой говорят гораздо реже, чем о занятом месте в турнирной таблице. Но я считаю, что, например, между 8-м и 11-м местом принципиальной разницы нет, а вот умение готовить игроков, особенно для клуба с крайне ограниченным бюджетом, более ценно. В тяжелые времена "Амкар" продал порядка семи игроков, и благодаря этому сохранял определенную финансовую стабильность. Это показатель качественной работы тренерского состава.

Думаю, что мои помощники за это время заметно выросли, благодаря терпению и профессионализму, которые они проявляли на протяжении трех лет. Вы знаете, что мы проводили на стадионе практически сутки напролёт, и все, что касается подготовки команды к тренировкам и играм, решали коллегиально. Во время подготовки к весенней части сезона и Евсеев и Каряка самостоятельно проводили тренировочные циклы и контрольные матчи, и я думаю, что эта часть работы – тоже в поддержку моего решения. Надеюсь, что они вполне готовы к самостоятельной работе.

Человек – существо социальное. Когда заканчивается какой-то цикл, ему приходится менять круг своего общения. Для меня этот момент сейчас – наиболее сложный. И внутри команды, и внутри клуба, и вообще в Перми у меня сложились добрые отношения со многими людьми. Сложность в принятии данного решения заключалась, в основном, именно в этом. Я хочу поблагодарить всех, с кем меня здесь свела судьба, и пожелать самого наилучшего болельщикам "Амкара", сотрудникам клуба и всем жителям Перми, которая навсегда останется в моем сердце.

Дополнительная информация

http://fc-amkar.org/news/32847/

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Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (2)
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Serenky25

Бывший главный тренер "Амкар" Гаджи Гаджиев не смог назвать событие, которое повлияло на его решение об отставке? Все просто. Вылет от Курска. А потом ему даже вопросов не задали. Т.е. списали.

13:53

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