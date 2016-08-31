Гаджи Гаджиев: "Если будет соответствующее предложение, Селихов уйдет"

Главный тренер "Амкара" Гаджи Гаджиев отметил, что клуб рассмотрит достойное предложение по вратарю Александру Селихову. Однако, по словам наставника, сам бы он не хотел прощаться с голкипером.

– Я уже говорил на эту тему. Если будет соответствующее предложение, которое удовлетворит клуб, Селихов, конечно, уйдет, – цитирует "Известия" Гаджиева. – Любая команда средней руки с маленьким бюджетом не может сохранять своих футболистов, если ими интересуются богатые клубы. Как тренер, я бы, конечно, хотел, чтобы Селихов остался в "Амкаре".

– В составе "Амкара", помимо Селихова, много молодых игроков. Как вам удается так безболезненно вводить их в основной состав?

– Первое и самое важное – чтобы игроки обладали талантом. Если у футболиста нет определенных необходимых качеств, то никакой тренер никогда из них ничего не сделает. То есть изначально было важно отобрать и заметить этих молодых футболистов. И, как показывает время, клуб и тренеры неплохо справляются с этой работой. А во-вторых, необходимо, чтобы у этих молодых игроков была мотивация, чтобы они добротно выполняли требуемую работу.

– Из нынешнего состава вашей команды кто-то может дорасти до уровня национальной сборной?

– Скажу честно – я не знаю. Пока таких игроков в "Амкаре" нет. Что будет дальше – посмотрим. Могут дорасти, а могут и не дорасти. Сейчас делать прогнозы в этом вопросе крайне сложно.