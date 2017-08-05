Гаджи Гаджиев: "Если "Амкар" продолжит так играть, ничего не получится"

Главный тренер "Амкара" Гаджи Гаджиев после поражения от "Динамо" (0:3) в матче 4-го тура чемпионата России отметил, что игроки его команды допустили грубые ошибки в обороне. Он также добавил, что несмотря на это футболисты провели эту встречу лучше, чем три предыдущие.

– Несмотря на то, что проиграли, у меня все-таки более спокойное настроение, чем после других игр, – сказал в эфире телеканала "Наш футбол" Гаджиев. – Понятно, что произошло. В штрафной мы просто дарили мяч. Не понимаю, как можно так играть. Сколько можно об этом говорить? Сколько можно моментов показывать? Если так будем играть, ничего не получится.

Те, кто эти ошибки сделал, сидят со слезами на глазах. Они понимают, что так играть нельзя. Никто ничего не говорит, все понимают. Двигались до конца, играли, старались изо всех сил. Понятно, что допустили грубые ошибки в обороне.

Было ли давление после первых трех туров? Было, но сейчас "Амкар" в целом лучше играл. В Грозном, в Махачкале проиграли слишком много единоборств. Сейчас могу предположить, что в этом компоненте сыграли лучше. Просто что-то игрокам нашей квалификации делать нельзя. Может быть, игрокам "Барселоны" это делать можно, а нам – нет. Допустили ошибки, о которых уже сто раз говорили.

Сухой будет другая игра. Играть будем нормально, профессиональнее в обороне, я надеюсь и верю в это.

Трансляция матча "Динамо" - "Амкар"