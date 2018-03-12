Гаджи Гаджиев: "Дыры в бюджете "Амкара" латали продажей Джикии и Селихова"

Экс-тренер "Амкара" Гаджи Гаджиев в интервью "МК" рассказал о сложной финансовой ситуации в клубе. 72-летний специалист возглавлял команду чуть более трех лет.

– Гаджи Муслимович, вы покинули клуб после сенсационного поражения в Кубке России от курского "Авангарда". Но я так понял, ваше решение не было жестом отчаяния?

– Именно так.

– То есть зрело оно давно?

– Когда мы пришли в "Амкар" с Карякой, Евсеевым, Масловым, у клуба уже были значительные долги, чего от нас никто не скрывал. Более того, к моменту нашего прихода с футболистами рассчитались за 3 месяца, выполнялись все текущие обязательства. Но в дальнейшем было необходимо рассчитываться за какие-то прежние кредиты, латать налоговые дыры. И все это делалось за счет продажи подготовленных нами футболистов. В том числе Джикии, Селихова, Йовичича... Естественно, не то что развиваться, а прочно стоять на ногах в такой ситуации трудно. И последний год мы жили на те деньги, которые сами зарабатывали.

– То есть безо всякой поддержки извне?

– До смены главы региона "Амкар" имел определенные механизмы финансирования. Были спонсоры, которым, в свою очередь, помогало руководство губернии. Когда пришел новый руководитель края (Максим Решетников. – М.П.), была договоренность о том, что бюджет сохранится на прежнем уровне, самом низком в премьер-лиге. Но достаточном для того, чтобы представлять регион в высшем футбольном свете.