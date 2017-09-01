Гаджи Гаджиев: "До моего прихода у "Амкара" отсутствовал боевой дух"

Главный тренер "Амкара" Гаджи Гаджиев подчеркнул, что многие команды премьер-лиги имеют заметно лучшие условия. Специалист также добавил, что у пермяков всегда был боеспособный коллектив.

- У нас коллектив профессиональный, рабочий. У нас рабочая обстановка была, есть и остается, - цитирует клубная пресс-служба Гаджиева. - Вообще, это одна из характеристик "Амкара". У пермяков есть свои традиции. Эти традиции связаны с профессиональным отношением к делу, с умением перенести тяжелые и критические ситуации. Понятное дело, многие команды премьер-лиги имеют заметно лучшие условия, чем имеет "Амкар", но у пермяков всегда сохранялся боеспособный коллектив.

Очень редко бывало, чтоб у пермяков были с этим проблемы. Были такие ситуации, например, когда перед моим приходом в команду, у пермяков отсутствовал боевой дух, сплоченность. Это бывает и с более классными командами. А, так, традиции удается сохранять. Задача тренеров во многом с этим связана.