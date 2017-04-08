Гаджи Гаджиев: "Дали Салугину шанс сыграть против бывшей команды"

Главный тренер "Амкара" Гаджи Гаджиев в преддверии матча 22-го тура чемпионата России с "Крыльями Советов" отметил, что тактика команды не изменится. По словам наставника, нападающий Александр Салугин получил шанс сыграть против своего бывшего клуба.

– Салугин играл в "Крыльях", – отметил Гаджиев в эфире телеканала "Наш футбол". – Ему хочется сыграть. В таких случаях тренеры часто дают шанс. Вот и мы это сделали.

Отличается ли наша игра на выезде? Мы примерно одинаково играем дома и на выезде. Внести некоторые коррективы может поле. Оно вязкое и тяжелое. У нас оно более сухое. Здесь трава еще не держит. Газон может внести изменения в характер игры и методы ее ведения. Под выезд только нюансы оговариваются.