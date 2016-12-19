Гаджи Гаджиев: "Будем искать защитника, если Джикия уйдет"

Главный тренер "Амкара" Гаджи Гаджиев сообщил, что пермский клуб в случае ухода из команды Георгия Джикии вынужден будет искать защитника. По словам специалиста, на данный момент среди первоочередных вариантов усиления – позиция вратаря, ослабленная после перехода в "Спартак" Александра Селихова.

– Все позиции, которые нужно усилить в межсезонье, оговорены с клубом, и клуб занимается поиском, – приводит "Р-Спорт" слова Гаджиева. – Конечно, надо укрепить вратарскую позицию после ухода Александра Селихова, здесь необходим относительно молодой человек, обладающий координацией, техникой, чтением игры. Конкретного имени пока нет. Если уйдет Джикия, тоже образуется вакансия на его позицию.

Если приобретем человека 2-3, то особых проблем с составом испытывать не будем. Естественно, если бы у нас был вариант найти более классных игроков, чем те, которые у нас играют, это другое дело. Но за них нужно платить деньги, а у клуба денег платить за футболистов нет. "Амкар" берет игроков, которых нужно воспитывать, чем я и занимаюсь как тренер.

Отметим, что интерес некоторых клубов к Джикии подтвердил генеральный директор пермяков Игорь Резвухин.