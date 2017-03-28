Гаджи Гаджиев: "Боранбаев сказал, что дублеры "Кайрата" живут лучше, чем основа "Амкара"

Главный тренер "Амкара" Гаджи Гаджиев подчеркнул, что по сравнению с прошлым годом условия проживания игроков команды были улучшены.

– У „Амкара“, в отличие от многих клубов Премьер-лиги, нет своей учебно-тренировочной базы, – приводит business-class.su слова Гаджиева. – Еще год назад наши футболисты жили в очень плохих условиях – по 4 человека в маленьких комнатах. Клуб выделил дополнительные помещения для общежития футболистов, провел их ремонт, условия были улучшены. Тем не менее, председатель наблюдательного совета казахстанского „Кайрата“ Кайрат Боранбаев, недавно гостивший у нас, сказал, что у них дублирующий состав живет лучше, чем наша „основа“. Руководители „Амкара“ не растерялись и ответили, что зато наши футболисты лучше играют.