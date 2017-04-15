Гаджи Гаджиев: "Автогол Гола? Такое бывает"

Главный тренер "Амкара" Гаджи Гаджиев после ничьей в матче 23-го тура чемпионата России против "Уфы" (1:1) отметил, что некоторые игроки не выполнили установку на игру. Также наставник посетовал, что полузащитник Януш Гол срезал мяч в свои ворота.

– Незадолго до ответного гола вы подозвали к себе Бодула и что-то ему говорили. Вы были недовольны его игрой?

– Не только в его действиях, но и в действиях всей команды. Перед игрой каждому вменяются какие-то обязанности, и их надо выполнять строго. Иногда футболист их как бы раскрашивает и усиливает, а порой он забывает о том, о чем говорили, и играет так... свободно. Вот я и напомнил ему, что надо играть как договаривались. В целом он действовал неплохо, но надо было вписываться в командные действия. Если один игрок играет неправильно, то вся цепочка ломается.

– Вы довольны результатом?

– Мы были чуть поострее, у нас было больше возможностей забить. И практически у наших ворот возможностей не было. Только в концовке мы позволили сопернику пробить, и это был единственный момент. Сами себе забили, такое бывает в футболе. Мы должны быть удовлетворены тем, что удалось забить, но хотелось бы выиграть. Много есть таких ситуаций, которые надо проводить больше с головой, а не с эмоциями. Без эмоций не сыграешь хорошо, это же творчество. Но нельзя, чтобы эмоции зашкаливали. Когда соперник весь в обороне, должна быть разумная игра в пас и поиск возможностей вскрыть в обороне. Хотелось бы, чтобы мы это делали лучше.

– Какое сейчас настроение у Януша Гола?

– Наверное, не очень. Его надо поддержать, он один из наших лидеров, он полезный игрок. Но такое бывает, через это надо пройти.

– Выход Костюкова вместо Мильковича планировался?

– Нет. В принципе, мы Мишу в эту позицию ставили, он играл крайнего полузащитника долго, у него скорость, хорошая подача с фланга. Если бы мы оборонялись, то мы бы его не выпустили – там Милькович сильнее. А в этой ситуации он мог сыграть эффективнее.