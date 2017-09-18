Гаджи Гаджиев: "Аура в "Амкаре" нормальная сама по себе"

Главный тренер "Амкара" Гаджи Гаджиев в преддверии матча 10-го тура чемпионата России с "Локомотивом" отметил, что в команде, несмотря на результаты, нормальная атмосфера.

– Форбс в составе, потому что у нас много замечаний к форвардам, – отмети Гаджиев в эфире телеканала "Наш футбол". – Обрушились сразу несколько травм. Салугин несколько занятий пропустил. Прокофьев тоже. Дарко не будет, так как он болел. Поэтому играет Форбс. Готов ли он? Относительно. Относительно нас – готов, относительно "Локомотива" – увидим. Заранее сказать не берусь. На тренировках выглядел нормально.

Как удается создавать настроение в команде, несмотря на результаты? Это удается, когда нормальные футболисты, которые понимают, что есть профессиональные обязанности. Понимают, что из ситуации можно выйти только вместе. Аура в клубе нормальная сама по себе.

Трансляция матча "Локомотив" - "Амкар"