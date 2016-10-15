Гаджи Гаджиев: "Амкару" для победы над "Локо" не хватило мастерства"

Главный тренер "Амкара" Гаджи Гаджиев назвал закономерной ничью в матче 10-го тура премьер-лиги против "Локомотива" (0:0). По его словам, команды не создали почти ни одного момента в поединке.

- Я считаю, что результат закономерный, - цитирует официальный сайт "Амкара" Гаджиева. - Практически ничего не создавали обе команды. Мы им не позволили, они нам не позволили. Сыграли, я думаю, в свою силу. Исполнительского мастерства немного не хватает у нас, когда доходит до каких-то моментов важных – вблизи штрафной сыграть. Но во втором тайме сыграли чуть более агрессивно. Чуть больше было передач вперед, в свободные зоны. Но все равно не удалось вскрыть оборону соперника, точно так же, как и "Локомотиву" не удалось этого сделать. Трудный получился матч. Я думаю, что мы сыграли примерно так, как можем.

- У Шаваева серьезная травма?

- Сложно сказать. Может быть, это спазм мышечный, может быть, небольшой надрыв. Пока не знаю.