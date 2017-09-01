Гаджи Гаджиев: "Амкар" выступает более чем неудовлетворительно"

Главный тренер "Амкара" Гаджи Гаджиев в интервью клубной пресс-службе подчеркнул, что команда стартовала не самым лучшим образом. Специалист также добавил, что пермяки не полностью укомплектовали состав.

– Оцените старт чемпионата. Можно ли поставить этому отрезку неудовлетворительную оценку? - вопрос Гаджиеву.

– Конечно, можно поставить. Команда выступает более чем неудовлетворительно. Старт у нас, наверно, один из худших за многие годы, в частности, за то время, которое я пребываю в "Амкаре". Такой скомканной подготовки с одной стороны, и множество организационных вопросов – с другой, не было ни разу. Слава Богу, вроде бы, определились со многими вопросами, хоть и с некоторым опозданием.

Трансферное окно уже закрыто и мы, конечно, не решили те задачи, которые перед нами стояли. Но все-таки, сейчас понятно, что поддержка руководство области реальна. Несмотря на то, что у нас не все позиции адекватно укомплектованы, мы имеем достаточно большую группу квалифицированных футболистов. Плюс ко всему, мы ждем возвращение Огуде. Мы надеемся на то, что более качественно станут играть наши лидеры.