Гаджи Гаджиев: "Амкар" трезво смотрит на свое положение в чемпионате, впереди матчи с лидерами"

Главный тренер "Амкара" Гаджи Гаджиев в преддверии игры 13-го тура чемпионата России против ЦСКА подчеркнул, что команда трезво оценивает текущую ситуацию в турнирной таблице премьер-лиги. Пермяки располагаются на шестом месте.

– Задачи на сезон – это вопрос надуманный, – цитирует "Р-Спорт" Гаджиева. – Это у болельщиков такой расклад может быть. У нас он иной. Мы трезво смотрим на ситуацию. Матчи с лидерами – ЦСКА, "Спартаком" – нам только предстоят, это будут тяжелые игры. Говорить что-то, забивать себе голову задачами – мы этим не занимаемся. С руководством эту тему не обсуждаем. Они нас понимают. Мы нацелены на повышение уровня – как индивидуального уровня игроков, так и командного.

Летом "Амкар" покинули четыре игрока "основы", мы взяли других – тех, кто не играл ранее в основных составах команд РФПЛ. Нужно же время, чтобы сыграться и наладить взаимосвязи.