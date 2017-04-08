Гаджи Гаджиев: "Амкар" сам вернул "Крылья Советов" в игру"

Главный тренер "Амкара" Гаджи Гаджиев после матча 22-го тура чемпионата России против "Крыльев Советов" (2:2) отметил, что команда не привыкла к тем условиям, которые есть у нее в связи с положением в турнирной таблице. Специалист подчеркнул, что в начале матча игра у самарцев не складывалась, чем не смогли воспользоваться его подопечные.

– Трудно сказать, набрали ли мы одно очко или потеряли, – сказал в эфире телеканала "Наш футбол" Гаджиев. – Всегда неприятно, когда ведешь в счете, но упускаешь преимущество. Мы в некоторых моментах очень плохо сыграли в обороне, чем и воспользовались хозяева поля, которые в целом смотрелись неплохо.

Когда мы повели 1:0, у самарцев не складывалась игра, они тяжело в нее входили. В такие минуты важно сохранить преимущество, тогда сопернику тяжело потом поймать игру. Но они сравняли счет спустя три минуты, "Амкар" помог "Крыльям" найти игру.

Что сказал в перерыве? Я много не говорил. Я много не говорю (улыбается). Мы должны уметь играть в таких ситуациях. Привыкли в борьбе за выживание в последние годы, и в этих условиях мы всегда себя хорошо проявляли. Но сейчас мы вроде не вылетаем, нужно учиться играть в новых обстоятельствах. С этой точки зрения у команды есть психологические проблемы.

Трансляция матча "Крылья Советов" – "Амкар"