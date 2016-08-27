20:06 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Гаджи Гаджиев: "Амкар" провалил матч с "Зенитом"

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Главный тренер "Амкара" Гаджи Гаджиев после поражения от "Зенита" (0:3) в матче 5-го тура чемпионата России в эфире телеканала "Наш футбол" подчеркнул, что его команда провалила эту встречу. Напомним, что до этой встречи пермский клуб в нынешнем розыгрыше премьер-лиги не пропустил ни одного гола.

– Можно говорить, что "Амкар" эту игру провалил, – подчеркнул Гаджиев. – Во-первых, неправильно был выбран метод. Надо было начинать несколько иначе. Мы недоработали. Вторая причина – отдельные грубые ошибки. Ну а когда "Зенит" повел в счете, с этой командой тяжело играть.

Во втором тайме моментами действовали неплохо, но так ничего и не создали. С другой стороны, есть какой-то позитив, чему-то научимся.

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