Гаджи Гаджиев: "Амкар" проиграл из-за плохой реализации моментов"

Главный тренер "Амкара" Гаджи Гаджиев после матча 9-го тура чемпионата России против ЦСКА​ (0:1) отметил, что в первом тайме его команда хорошо действовала в обороне. Специалист также добавил, что пермяки динамично провели концовку встречи.

– Было по два момента у ЦСКА и у "Амкара", – сказал в эфире телеканала "Наш футбол" Гаджиев. – Одни забили, другие – нет, поэтому и проиграли. У Балановича была хорошая позиция для взятия ворот, но, к сожалению, не удалось сравнять счет. ЦСКА как должен был контролировать мяч, так и делал. Качественно подходил к нашим воротам. Мы в первом тайме хорошо отыграли в защите, хотя нам не удавалось должным образом переходить в контратаку. Концовку встречи провели динамично и интенсивно, но из-за нехватки точности в передачах и взаимодействиях не получилось добыть ничью в этом матче.

Связка Белорукова и Конде? Несыгранность между ними какая-то, конечно, была, но я думаю, что это не главная причина нашего поражения. Проникающий пас во время проущенного мяча? Тренировок по таким передачам было много, но, к сожалению, зашита ошиблась в этом эпизоде. Некоторые ошибки наших игроков имеют несистемный характер.