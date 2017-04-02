Гаджи Гаджиев: "Амкар" не справился с эмоциями в матче с "Тереком"

Главный тренер "Амкара" Гаджи Гаджиев после ничьей в матче 21-го тура чемпионата России против "Терека" (1:1) наставник посетовал, что его команда не смогла добиться победы. Наставник добавил, что его команда не справилась с эмоциями.

– Я думаю, игра была тяжелая, – приводит официальный сайт "Амкара" слова Гаджиева. – Много было борьбы. Результат нас огорчил, но не потому, что мы обязательно должны были выиграть. Хотя был хороший момент у Прокофьева, когда он головой бил с метра. Огорчил результат потому, что мы не сыграли так, как можем.

Я думаю, основная причина – эмоции, с которыми мы не справились. И там, где пропустили гол, и во втором тайме. Наши футболисты старались отдать все силы игре, и мы это приветствуем. Но с эмоциями даже в простых ситуациях справиться не смогли. Особенно заметно это было в ситуациях, когда мы распоряжались мячом. А оборонялись, в целом, хорошо.