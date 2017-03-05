13:35 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Гаджи Гаджиев: "Амкар" играл лучше "Урала", но недостаточно хорошо, чтобы победить"

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Главный тренер "Амкара" Гаджи Гаджиев после поражения в матче 18-го тура чемпионата России от "Урала" (0:1) подчеркнул, что его подопечные допустили ошибку, которая привела к пропущенному голу. По словам специалиста, пермяки играли лучше соперника.

- Поражения случаются, когда ошибаешься чаще соперника. "Амкар" привез гол сам себе, - сказал Гаджиев в интервью телеканалу "Наш футбол". - Может быть, они создали что-то реальное для взятия ворот, но я этого не увидел. Думаю, что мы играли чуть лучше соперника, но этого не было достаточно, чтобы победить.

В первом тайме были моменты, а после перерыва пошла нервозная игра с большим количеством брака. Поле тяжелое, мяч дробил, и многие технические действия не получались.

Гасилин? Играл удовлетворительно. Сложно оценить действия, когда он не очень много участвовал в игре. Но в большинстве эпизодов действовал так, как должен.

Трансляция матча "Урал" - "Амкар"

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КОММЕНТАРИИ (3)
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bond1951

не увидел что лучше обыкновенное БЛА БЛА

14:06

sergant89

Амкар - бестолковая команда болото. То она где то упрется и отберет очки у лидеров, то сливает всем подряд. А может на этом делают деньги?

13:51

sailor1990

Никто ведь не торопит, да? Почему ошибок столько?

13:42

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