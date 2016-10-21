Гаджи Гаджиев: "Амкар" доволен стартом сезона, но у команды масса проблем"

Главный тренер "Амкара" Гаджи Гаджиев подчеркнул, что команда довольна стартом в чемпионате России. По его словам, это особенно ценно, потому что в межсезонье пермяки потеряли ряд игроков основного состава

- Стартом, конечно, мы довольны, он нам удался, - приводит пресс-служба пермяков слова Гаджиева. - И не только потому, что он один из самых успешных за всю историю клуба. Мы ведь летом потеряли группу игроков основного состава во главе с капитаном, и основания для беспокойства были вполне серьезные. Они, собственно, и остались - надо оценивать себя здраво.

У "Амкара" масса проблем - как игровых у команды, так и у клуба организационных и финансовых. Наш нынешний потенциал трудно сравнить с тем, который был у команды, когда она заняла лучшее в своей истории четвертое место в чемпионате России 2008 года. Возможно, и не стоит, но хорошо известно, что тогда у клуба было совершенно другое, куда более устойчивое финансовое положение. Мы же, во многом по этим причинам, потеряли тех самых ключевых игроков, о которых я сказал ранее.

- Задачи на сезон могут быть скорректированы?

- Я изначально не согласен с такой постановкой вопроса. Ведь для того, чтобы поднимать цели, необходимо создать соответствующие условия. Например, сохранить ведущих игроков и усилить хотя бы одну-две позиции. Так или нет? Если так, то можно в лучшем случае говорить о сохранении позиции, на которой находились в прошлом чемпионате. А ту "коррекцию" задач, о которой сегодня приходится слышать, я просто не воспринимаю, считаю ее вредной для команды. Нам, повторюсь, надо оценивать себя здраво.