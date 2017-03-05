Гаджи Гаджиев: "Амкар" допустил ошибку, которую не должны совершать футболисты уровня премьер-лиги"

Главный тренер "Амкара" Гаджи Гаджиев после поражения в матче 18-го тура чемпионата России от "Урала" (0:1) подчеркнул, что команды находились в равных условиях. По словам специалиста, пермяки в этой встрече допустили непростительную ошибку.

- Мнение об игре складывается из позитивных моментов и ошибок, которые нельзя допускать футболистам уровня премьер-лиги, - сказал Гаджиев. - Мы такую одну сегодня допустили, потому и проиграли. А то, что не забили, - и хорошие команды не забивают… Поле было тяжелым для двух команд, на таком созидать непросто.

Мы не реализовали созданные моменты, создавали их до пропущенного гола. После "Урал" сыграл дисциплинированно и строго и не позволил ничего сделать. Так, подходы были, поэтому оцениваю игру своей команды негативно. В некоторых ситуациях нарушали элементарные футбольные правила. (Алексей МАКСИМОВ)