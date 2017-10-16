Гаджи Гаджиев: "Амкар" действовал поспешно"

Главный тренер "Амкара" Гаджи Гаджиев считает, что в матче 13-го тура премьер-лиги с "Тосно" (0:0) у его команды было много суеты. Он признался, что не очень доволен результатом.

– Думаю, с точки зрения самоотдачи, физической готовности и всего, что с этим связано – нормальная игра. А вот если говорить об игровых сторонах – у нас действия были поспешные. Суеты много было… – цитирует официальный сайт "Амкара" Гаджиева. – Причин две. Первое – большой перерыв, который мы не смогли заполнить товарищескими играми. Вроде была договоренность с "Рубином", но этот матч не состоялся. А второе – не смогли с эмоциями справиться. Было большое желание победить и подняться повыше.

Баланович и Эззатоллахи, игравшие за сборные, выглядели лучше. Они в динамичных и сложных ситуациях разбирались и сохраняли мяч. Этого не скажешь о других игроках, в первую очередь в атаке. Сделали слишком много потерь. Не можем ставить Бодула, из-за лимита. А очень хотелось бы, с ним мы выглядели в атаке поинтереснее. Выпустили Костюкова, потому что надо было менять русского на русского.

– С вашего ракурса ка выглядела ситуация с пенальти?

– Такие вещи сложно обсуждать, тем более – с такого ракурса. А вот то, что происходило около меня – я видел, что в конце игры не дали два штрафных. Но что их обсуждать…

Трансляция матча "Амкар" - "Тосно"