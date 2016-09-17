Гаджи Гаджиев: "Амкар" был очень дисциплинирован в матче с "Тереком"

Главный тренер "Амкара" Гаджи Гаджиев остался доволен игрой своей командой в матче 7-го тура чемпионата России с "Тереком" (3:1). Также он почтил память Андрея Гусина, который погиб ровно два года назад.

- Сегодня день гибели моего друга Андрея Гусина, - сказал Гаджиев в эфире телеканала "Наш футбол". - Если бы он был жив, то, безусловно, вместе с нами праздновал бы эту победу. Очень хотелось, чтобы мы выиграли сегодня. "Амкар" был очень дисциплинирован, провел хороший матч. Мы прекрасно понимали, что делать и самое главное, делали это. Не сказал бы, что быстрый гол нас раззадорил, этот мяч не повлиял негативно на ребят.