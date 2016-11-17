Гаджи Гаджиев: "Амкар" будет играть так, как позволит "Спартак"

Главный тренер "Амкара" Гаджи Гаджиев подчеркнул в интервью "СЭ", что закрытого футбола в предстоящем матче 14-го тура премьер-лиги со "Спартаком" ждать не стоит. Встреча состоится 20 ноября в Москве.

– "Спартак" и "Амкар" – две команды, которые пропустили в нынешнем сезоне меньше всех мячей. Стоит ждать в воскресенье закрытого футбола?

– А когда мы так играли? Разве с ЦСКА мы закрывались? Шла игра! И "Спартак" тоже не закрывается. Даже в Томске, несмотря на сложные условия, старался атаковать по максимуму. Да и что такое "открытый футбол"? Дворовый. Или пляжный. Кто-то играл в открытый футбол на Euro? Никто. Португалия, Франция, Италия, Германия, когда нужно было, тоже оборонялись вдевятером и вдесятером. Атаковать и обороняться всей командой стало нормой десятки лет назад.

Если "Спартак" будет долго владеть мячом, хорошо играть в пас, переигрывать нас, мы, само собой, будем обороняться всей командой. Атаковать по возможности тоже надо не только силами форвардов и хавов, но и активно подключать к ним крайних защитников. Каждая команда играет так, как позволяет соперник. Это аксиома, и "Амкар" тоже будет играть так, как позволит "Спартак". Позволит он отнимать мяч на его половине – будем отнимать. Нет – будем обороняться, закроем пространство. (Филипп ПАПЕНКОВ)

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