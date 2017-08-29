Полузащитник "Ростова" и сборной Молдавии Александр Гацкан​ записался на тренерские курсы для получения лицензии категории B, сообщает moldfootball.com. Помимо него, на курсы записались 23-летний защитник "Уфы" Кэтэлин Карп, полузащитник "Сибири" Евгений Чеботару, экс-голкипер "Мордовии" Илья Чебану, форвард Игорь Пикущак, выступавший за "Краснодар" и "Амкар", бывший футболист "Томи" и "Химика" Евгений Сидоренко и другие молдавские игроки.

Всего курсы, которые стартовали Вадул-луй-Водэ, пройдут 29 человек.