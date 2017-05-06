Гацкан - в центре обороны "Ростова" на матч с "Арсеналом", Бухаров не попал в заявку

Стал известен состав "Ростова" на матч 27-го тура чемпионата России против "Арсенала". В центре обороны появится номинальный хавбек команды Александр Гацкан. В заявку на игру не попал нападающий сборной России Александр Бухаров.

Полностью состав "Ростова" выглядит следующим образом: Медведев - Калачев, Кудряшов, Навас, Гацкан, Байрамян - Препелицэ, Нобоа, Ерохин - Полоз, Азмун; запасные - Гошев, Комиссаров, Терентьев, Киреев, Могилевец.

Игра "Арсенал" - "Ростов" начнется в 16.30 по московскому времени, "СЭ" проведет трансляцию встречи.