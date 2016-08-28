20:43 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Гацкан удален за симуляцию в игре с "Тереком"

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Капитан "Ростова" Александр Гацкан удален в матче 5-го тура чемпионата России с "Тереком". Полузащитник получил две желтые карточки с интервалом в семь минут – причем вторая из них была за симуляцию. Молдавский хавбек, ворвавшись в штрафную грозненцев, "нырнул" и схлопотал предупреждение. Отметим, что для Гацкана это уже второе удаление в нынешнем сезоне. На тот момент счет в матче был 2:1 в пользу "Терека".

Текстовая трансляция матча "Терек" - "Ростов"

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 5-й тур

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КОММЕНТАРИИ (26)
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Ржевский200

foreverCSKAforever, может ты про 27 тур вспомнишь? ну или игру первого круга? Сколько ваши коники занесли Тереку?

21:52

foreverCSKAforever

Alexway.67, судя по ситуации с главным коучем, в Ростове прекрасно понимают, кто на что претендует уже сейчас. Пусть в ЛЧ москалевы и матюнины обойдут их стороной!

21:48

foreverCSKAforever

Ржевский200, Матюнину не знаю, а вот Гацкана сделал серебряным призером ЧР по футболу.

21:43

alexway.67

foreverCSKAforever обраточка возможна в конце чемпионата, когда понятно, кто на что претендует. А сейчас за 25 туров до финиша - смысл?

21:41

Ржевский200

foreverCSKAforever, а что в 30 туре Терек сделал такого приятного Матюнину? Обраточку-то он организовал, а не Ростов.

21:39

alexway.67

gayduk Поддерживаю. Судей за регулярные ошибки надо дисквалифицировать. А за предвзятости, такую как продемонстрировал Матюнин пожизненно. Пусть идёт работать на завод. А то говорят, судья имеет право на ошибку. Вот осудили б его за взятку от Кадырова лет на шесть. Он бы возмутился: я не брал. А Федеральный судья б ему: я имею право на ошибку, посади на зоне

21:38

foreverCSKAforever

Alexway.67, а может это обраточка за 30-й тур минувшего сезона?

21:34

LeBerDon

матюня - pidarok. такого урода еще героем называть!

21:31

alex13b

Ладно пенальти не назначил. Но удалять за симуляцию - это беспредел. Матюнин - герой России!

21:29

alexway.67

Судья - нетрадиционной сексуальной ориентации. Пусть даже Гацкана толкали по правилам, как он мог в этой ситуации удержаться на ногах? Хотя хорошо было видно как пошла вперед рука Уциева. Кому-то очень не нужен Ростов в борьбе за чемпионство. Все решило указание МуДко и бабло судье Кадырова. МуДко на пенсию.

21:26

Felix BARSA

МУТКО,давай МАТЮНИНА на дектекторе лжи проверим? Или ты только после Спартака в Ростове судей наказываешь! Молодец,хорошо работу с судьями провел перед ЧЕМПИОНАТОМ! С первых туров нас судьи возят!Хорошо,хоть ЛИГА ЧЕМПИОНОВ есть,хоть там дают играть....

21:25

ser958

Судейство "современное"!!!!

21:22

gayduk

Когда урода Матюнина пожизненно дисквалифицируют? Он на это давно "наработал".

21:21

sarkis1957

Да, когда же закончится этот судейский беспредел?!! Сначала Москалев, теперь Матюнин... Кто у нас отвечает за работу судей?!! Неужели мы все слепые, что всякие журавели убеждают нас, что там не было толчка в спину, а была "борьба" ....

21:19

RSDsouth

Да кто ж в Грозном даст пенальти в ворота хозяев ? А что бы вопросов не было снова удилили бедного молдованина )

21:19

puzzar

Что там Мутко по этому поводу скажет? И комментатор где-то увидел борьбу в этом моменте, хотя Гацкан впереди был. Как он там боролся с Уциевым?

21:17

Ржевский200

норм так, чистый толчок в спину и вместо пенки удаление))) я смотрю на Гацкане новые правила футбола обкатывают. В прошлый раз его удалили за то что ему на ногу наступили, теперь за то что толкнули. Предлагаю судейкам в следующий раз Гаца удалять за то, что ногой до мяча дотронется))

21:14

Как так?

Интересно, хоть кто-то кроме судьи увидит в этом эпизоде симуляцию? Задолбало такое судейство!

21:13

puzzar

А Матюнин не из Москвы?

21:13

Thomas_Boy

Не иначе как москвичи подсуропили.

21:08

puzzar

Игра с Зенитом - судья, игра с Тереком - судья, дальше что? Мутко работу судьями провел

21:07

foreverCSKAforever

Как же достали происки этих москвичей!

21:07

Реалист!

Решили убивать Ростов с первых туров. Какая симуляция? Толчек рукой со стороны Уциева! Чистейший пенальти в ворота Терека! Судья продажная!!!

21:04

shpasic

это вам не ЛЧ, отвыкайте!

21:04

puzzar

И какая симуляция? Пенальти чистейший был в ворота Терека!

20:59

spetrov

Кто за это все ответит? Это Гинер все купил!

20:59

Материалы других СМИ


Материалы других СМИ