Гацкан удален за симуляцию в игре с "Тереком"

Капитан "Ростова" Александр Гацкан удален в матче 5-го тура чемпионата России с "Тереком". Полузащитник получил две желтые карточки с интервалом в семь минут – причем вторая из них была за симуляцию. Молдавский хавбек, ворвавшись в штрафную грозненцев, "нырнул" и схлопотал предупреждение. Отметим, что для Гацкана это уже второе удаление в нынешнем сезоне. На тот момент счет в матче был 2:1 в пользу "Терека".
Ржевский200
foreverCSKAforever, может ты про 27 тур вспомнишь? ну или игру первого круга? Сколько ваши коники занесли Тереку?
21:52
foreverCSKAforever
Alexway.67, судя по ситуации с главным коучем, в Ростове прекрасно понимают, кто на что претендует уже сейчас. Пусть в ЛЧ москалевы и матюнины обойдут их стороной!
21:48
foreverCSKAforever
Ржевский200, Матюнину не знаю, а вот Гацкана сделал серебряным призером ЧР по футболу.
21:43
alexway.67
foreverCSKAforever обраточка возможна в конце чемпионата, когда понятно, кто на что претендует. А сейчас за 25 туров до финиша - смысл?
21:41
Ржевский200
foreverCSKAforever, а что в 30 туре Терек сделал такого приятного Матюнину? Обраточку-то он организовал, а не Ростов.
21:39
alexway.67
gayduk Поддерживаю. Судей за регулярные ошибки надо дисквалифицировать. А за предвзятости, такую как продемонстрировал Матюнин пожизненно. Пусть идёт работать на завод. А то говорят, судья имеет право на ошибку. Вот осудили б его за взятку от Кадырова лет на шесть. Он бы возмутился: я не брал. А Федеральный судья б ему: я имею право на ошибку, посади на зоне
21:38
foreverCSKAforever
Alexway.67, а может это обраточка за 30-й тур минувшего сезона?
21:34
LeBerDon
матюня - pidarok. такого урода еще героем называть!
21:31
alex13b
Ладно пенальти не назначил. Но удалять за симуляцию - это беспредел. Матюнин - герой России!
21:29
alexway.67
Судья - нетрадиционной сексуальной ориентации. Пусть даже Гацкана толкали по правилам, как он мог в этой ситуации удержаться на ногах? Хотя хорошо было видно как пошла вперед рука Уциева. Кому-то очень не нужен Ростов в борьбе за чемпионство. Все решило указание МуДко и бабло судье Кадырова. МуДко на пенсию.
21:26
Felix BARSA
МУТКО,давай МАТЮНИНА на дектекторе лжи проверим? Или ты только после Спартака в Ростове судей наказываешь! Молодец,хорошо работу с судьями провел перед ЧЕМПИОНАТОМ! С первых туров нас судьи возят!Хорошо,хоть ЛИГА ЧЕМПИОНОВ есть,хоть там дают играть....
21:25
ser958
Судейство "современное"!!!!
21:22
gayduk
Когда урода Матюнина пожизненно дисквалифицируют? Он на это давно "наработал".
21:21
sarkis1957
Да, когда же закончится этот судейский беспредел?!! Сначала Москалев, теперь Матюнин... Кто у нас отвечает за работу судей?!! Неужели мы все слепые, что всякие журавели убеждают нас, что там не было толчка в спину, а была "борьба" ....
21:19
RSDsouth
Да кто ж в Грозном даст пенальти в ворота хозяев ? А что бы вопросов не было снова удилили бедного молдованина )
21:19
puzzar
Что там Мутко по этому поводу скажет? И комментатор где-то увидел борьбу в этом моменте, хотя Гацкан впереди был. Как он там боролся с Уциевым?
21:17
Ржевский200
норм так, чистый толчок в спину и вместо пенки удаление))) я смотрю на Гацкане новые правила футбола обкатывают. В прошлый раз его удалили за то что ему на ногу наступили, теперь за то что толкнули. Предлагаю судейкам в следующий раз Гаца удалять за то, что ногой до мяча дотронется))
21:14
Как так?
Интересно, хоть кто-то кроме судьи увидит в этом эпизоде симуляцию? Задолбало такое судейство!
21:13
puzzar
А Матюнин не из Москвы?
21:13
Thomas_Boy
Не иначе как москвичи подсуропили.
21:08
puzzar
Игра с Зенитом - судья, игра с Тереком - судья, дальше что? Мутко работу судьями провел
21:07
foreverCSKAforever
Как же достали происки этих москвичей!
21:07
Реалист!
Решили убивать Ростов с первых туров. Какая симуляция? Толчек рукой со стороны Уциева! Чистейший пенальти в ворота Терека! Судья продажная!!!
21:04
shpasic
это вам не ЛЧ, отвыкайте!
21:04
puzzar
И какая симуляция? Пенальти чистейший был в ворота Терека!
20:59
spetrov
Кто за это все ответит? Это Гинер все купил!
20:59