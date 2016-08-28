Гацкан удален за симуляцию в игре с "Тереком"

Капитан "Ростова" Александр Гацкан удален в матче 5-го тура чемпионата России с "Тереком". Полузащитник получил две желтые карточки с интервалом в семь минут – причем вторая из них была за симуляцию. Молдавский хавбек, ворвавшись в штрафную грозненцев, "нырнул" и схлопотал предупреждение. Отметим, что для Гацкана это уже второе удаление в нынешнем сезоне. На тот момент счет в матче был 2:1 в пользу "Терека".

Текстовая трансляция матча "Терек" - "Ростов"