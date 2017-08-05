12:07 5 августа | Футбол — РФПЛ

Гацкан признан лучшим игроком "Ростова" в июле

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Болельщики "Ростова" назвали полузащитника Александра Гацкана лучшим футболистом команды в июле, информирует клубная пресс-служба. В опросе среди поклонников ростовчан хавбек набрал 4,53 процента голосов.

Второе место в голосовании занял защитник Миха Мевля (4,29 процента), а третье – полузащитник Тимофей Калачев (4,16).

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КОММЕНТАРИИ (1)
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delo3

и это правильно !!

12:39 5 августа