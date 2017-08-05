Гацкан признан лучшим игроком "Ростова" в июле

Болельщики "Ростова" назвали полузащитника Александра Гацкана лучшим футболистом команды в июле, информирует клубная пресс-служба. В опросе среди поклонников ростовчан хавбек набрал 4,53 процента голосов.
Второе место в голосовании занял защитник Миха Мевля (4,29 процента), а третье – полузащитник Тимофей Калачев (4,16).
Александр Гацкан - лучший игрок июля. Такой выбор сделали посетители официального сайта клуба. pic.twitter.com/fyIAn4VaxT– Football Club Rostov (@rostovfc) 5 августа 2017 г.
delo3
и это правильно !!
12:39 5 августа