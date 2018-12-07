21:47 | Футбол — РПЛ

Гацкан награжден орденом "Трудовая слава"

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Полузащитник "Ростова"  Александр Гацкан награжден государственной наградой Республики Молдова, информирует официальный Твиттер дончан. 34-летний хавбек получил орден "Трудовая слава".

- Капитан нашей команды, полузащитник Александр Гацкан награжден орденом "Трудовая слава". Соответствующий указ был подписан президентом республики Игорем Додоном 7 декабря, - сообщается в официальном Твиттере "Ростова".

В текущем сезоне Гацкан провел 17 матчей за "Ростов" и забил 1 гол.

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