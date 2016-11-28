14:54 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Гацкан извинился перед Гасановым за нанесенную травму

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Капитан "Ростова" Александр Гацкан извинился и пожелал здоровья защитнику "Анжи" Шамилю Гасанову. После столкновения с хавбеком ростовчан в матче 15-го тура чемпионата России игрок махачкалинцев получил рассечение подбородка и сотрясение мозга.

– Во вчерашнем матче случился неприятный эпизод, – приводит официальный сайт "Ростова" слова Гацкана. – После моей неосторожной игры травму получил игрок "Анжи" Шамиль Гасанов. Хочу извиниться перед ним и пожелать здоровья. Я не хотел нанести ему вред и искренне переживаю из-за произошедшего. Мы все – одна большая футбольная семья и должны дорожить здоровьем друг друга. Надеюсь, Шамиль вернется на поле уже в ближайшее время.

Дополнительная информация

http://www.fc-rostov.ru/press/news/10619

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 15-й тур
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КОММЕНТАРИИ (1)
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Басист

Молодец, Саша, достойно.

16:55

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