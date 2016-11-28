Гацкан извинился перед Гасановым за нанесенную травму

Капитан "Ростова" Александр Гацкан извинился и пожелал здоровья защитнику "Анжи" Шамилю Гасанову. После столкновения с хавбеком ростовчан в матче 15-го тура чемпионата России игрок махачкалинцев получил рассечение подбородка и сотрясение мозга.

– Во вчерашнем матче случился неприятный эпизод, – приводит официальный сайт "Ростова" слова Гацкана. – После моей неосторожной игры травму получил игрок "Анжи" Шамиль Гасанов. Хочу извиниться перед ним и пожелать здоровья. Я не хотел нанести ему вред и искренне переживаю из-за произошедшего. Мы все – одна большая футбольная семья и должны дорожить здоровьем друг друга. Надеюсь, Шамиль вернется на поле уже в ближайшее время.