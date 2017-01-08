Габулов продолжит карьеру в "Арсенале"

По информации "СЭ", голкипер Владимир Габулов продолжит карьеру в тульском "Арсенале".

Стороны договорились о подписании контракта, голкипер поедет на сбор команды в Турции. 10-го января футболисты "Арсенала" пройдут медосмотр. Первый сбор команда проведет с 12 по 24 января в турецком Белеке.

33-летний Габулов после завершения контракта с "Динамо" (летом прошлого года) пропустил осеннюю часть текущего чемпионата страны. На счету вратаря 213 матчей в чемпионате страны, 10 игр за сборную. (Сергей ЕГОРОВ)