23:21 2 января | Футбол — РФПЛ

Габулов подпишет контракт с "Брюгге" на полтора года

2

Как стало известно "СЭ", в среду с высокой долей вероятности голкипер "Арсенала" Владимир Габулов перейдет в "Брюгге". Он подпишет с бельгийским клубом контракт на полтора года. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

Ранее на сайте 34-летнего голкипера появилась новость о трансфере в "Брюгге", но позже она была удалена. Отметим, что в текущем сезоне игрок сборной России провел 20 матчей в премьер-лиге, в которых пропустил 23 гола.

Таблица переходов РФПЛ

2
Материалы сюжета: Зима РФПЛ-2017/18. Главное
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (2)
Войти, чтобы оставить комментарий

igogohruhru

Это у них там правило что можно брать игрока с паспортом не из ЕС только если он играет за свою сборную? Если да то значит Черчесов - типа помог с трансфером.

00:00

rashlim

Решил залечь на дно.

23:46 2 января