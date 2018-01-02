Габулов подпишет контракт с "Брюгге" на полтора года

Как стало известно "СЭ", в среду с высокой долей вероятности голкипер "Арсенала" Владимир Габулов перейдет в "Брюгге". Он подпишет с бельгийским клубом контракт на полтора года. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

Ранее на сайте 34-летнего голкипера появилась новость о трансфере в "Брюгге", но позже она была удалена. Отметим, что в текущем сезоне игрок сборной России провел 20 матчей в премьер-лиге, в которых пропустил 23 гола.

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