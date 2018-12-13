Габулов - Кокорину: "Брат, держись. Все мы рядом, от мала до велика"

Бывший вратарь сборной России Владимир Габулов, в настоящий момент занимающий пост министра физической культуры и спорта Северной Осетии, поддержал нападающего Александра Кокорина, который находится под стражей в СИЗО.

- Кокора, брат, держись. Все мы рядом, от мала до велика. Все, кто знает тебя, знают, какой ты на самом деле добрый человек. Кто из нас не ошибается в жизни? Каждый совершал и ещё будет совершать ошибки. Надеюсь, эта ситуация разрешится в скором времени и ты займешься своим любимым делом. Мы всегда будем рядом. Держись, брат, – сказал Габулов в видеообращении.