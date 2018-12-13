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Габулов - Кокорину: "Брат, держись. Все мы рядом, от мала до велика"

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Бывший вратарь сборной России Владимир Габулов, в настоящий момент занимающий пост министра физической культуры и спорта Северной Осетии, поддержал нападающего Александра Кокорина, который находится под стражей в СИЗО.

- Кокора, брат, держись. Все мы рядом, от мала до велика. Все, кто знает тебя, знают, какой ты на самом деле добрый человек. Кто из нас не ошибается в жизни? Каждый совершал и ещё будет совершать ошибки. Надеюсь, эта ситуация разрешится в скором времени и ты займешься своим любимым делом. Мы всегда будем рядом. Держись, брат, – сказал Габулов в видеообращении.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Владимир Габулов-Заслуженный мастер спорта России. Обладатель Кубка УЕФА 2005 года, двукратный чемпион России, обладатель Кубка России 2006 года, бронзовый призёр чемпионата Европы по футболу 2008, чемпион Бельгии 2017/18. На данный момент возглавляет Министерство Физической Культуры и Спорта в Северной Осетии,друг Саши и хороший человек который не остался в стороне!Спасибо Габа 💪🏽 @vladimir_gabulov #свободукокорину

Публикация от ⚽️ (@chochiev.9) 13 Дек 2018 в 4:46 PST

 

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