Габулов и Комбаров в "старте" "Арсенала" на матч с "Динамо"

Стали известны заявки "Арсенала" и "Динамо" на матч 10-го тура чемпионата России. С первых минут в составе на поле появятся бывшие футболисты бело-голубых - Владимир Габулов и Кирилл Комбаров. Полностью составы выглядят следующим образом:

"Арсенал": Габулов, Комбаров, Беляев, Сунзу, Альварес Дельгадо, Максимов, Бурчану, Александров, Чаушич, Шевченко, Джорджевич.

Запасные - Левашов, Березин, Хагуш, Денисов, Ярмолицкий, Горбатенко, Ткачев, Расич, Кангва.

"Динамо": Шунин, Терехов, Козлов, Рыков, Хольмен, Соснин, Сапета, Темников, Панченко, Тиам, Бечирай.

Запасные - Нарубин, Цаллагов, Морозов, Шунич, Зотов, Катрич, Ташаев, Луценко, Вандерсон.

Матч "Арсенал" - "Динамо" начнется в 19.30 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.